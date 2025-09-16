Haberler

Bursa'da El Frenini Unutan Sürücüye İstasyondaki Görevli Müdahale Etti

Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda el frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı pompa takılı halde ilerlemeye başladı. İstasyondaki görevli, ani bir refleksle aracı durdurmayı başardı.

BURSA'da sürücüsünün akaryakıt istasyonunda el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, pompa takılı haldeyken bir anda ilerledi. İstasyon görevlisi pompayı çıkarıp, yakıt deposundan tuttuğu otomobilin ilerlemesini engellerken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otomobiline yakıt doldurmak için istasyonda duran sürücü, el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi ve kasaya yöneldi. O sırada istasyon görevlisi Ali Osman Çetin (40), pompayı araca yerleştirerek yakıt doldurmaya başladı. Otomobil aniden hareket ederken, Çetin ani bir refleksle önce pompayı çıkardı sonra da kapağı açık yakıt deposundan aracı tutarak, otomobilin ilerlemesini önledi. Otomobilinin hareket ettiğini görünce koşarak gelen sürücü de araca binip, el frenini çekti. O anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

