Bursa'da El Freni Çekilen Otomobil Takla Attı

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil, sürücünün el frenini çekmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

BURSA'da, seyir sırasında sürücünün el frenini çektiği otomobil takla atarak, ters döndü.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Mazlum Güçlüer (34) yönetimindeki 10 AIK 087 plakalı otomobilin iddiaya göre, yokuşta freni tutmadı. Paniğe kapılan sürücü, el frenini çekince otomobil takla atıp, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Kazada yaralanan olmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.