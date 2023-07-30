Bursa'da ekskavatör devrildi, operatör yaralandı

Bursa Kent Meydanı çevresindeki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bir binanın yıkımını gerçekleştiren ekskavatör, zeminin kayması sonucu devrildi. Devrilen ekskavatörde sıkışan operatör itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.