Bursa'da Ehliyetsiz Sürücünün Kaldırımda Yürüyene Çarpma Anı Kamerada
Bursa'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Kerem A. kontrolünü kaybettiği otomobille kaldırımda yürüyen G.A.'ya çarptı. Olay, aracın ardından takla atarak bir cipe vurmasıyla devam etti. Bu korkunç kazanın anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve izleyenleri dehşete düşürdü.
Bursa'da, ehliyetsiz sürücü Kerem A.'nın (17) kontrolünü kaybettiği otomobilin kaldırımda yürüyen yaya G.A.'ya çarpıp, ardından takla atarak cipe vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.