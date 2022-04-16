Bursa'da ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan kişi yakalandı - Haberler

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Bursa'da ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan kişi yakalandı

AA - Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'da ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan kişi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyet sınavına kopya çekmek için kulaklık ve düğme kamera ile giren sürücü adayı gözaltına alındı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyet sınavına kopya çekmek için kulaklık ve düğme kamera ile giren sürücü adayı gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İnegöl Halk Eğitimi Merkezi'nde yapılan sürücü belgesi sınavında görevliler, F.H'nin (35) kulaklıkla kopya aldığını fark etti.

Görevlilerinin ihbarıyla sınav yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde şahsın üzerinde iki kulak içi kulaklık ile düğme kamera bulundu.

Gözaltına alınan F.H'nin ilk ifadesinde kopya çektiğini itiraf ettiği öğrenildi.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Halk Eğitimi Merkezi, Ehliyet, İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

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