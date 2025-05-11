Bursa'da Eğlence Mekanında Kavga: Yan Bakma Tartışması Büyüdü

BURSA'da eğlence mekanında taraflar arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan tekmeli- yumruklu kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Nilüfer ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlenmek için mekana gelen iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredekiler ayırmaya çalışırken, yaşananlar mekanda eğlendikleri anları kaydetmek isteyen bir kişinin cep telefonuna yansıdı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA,