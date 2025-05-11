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Bursa'da Eğlence Mekanında Kavga: Yan Bakma Tartışması

Bursa'da Eğlence Mekanında Kavga: Yan Bakma Tartışması
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir eğlence mekanında iki grup arasında 'yan bakma' sebebiyle çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'da eğlence mekanında taraflar arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan tekmeli- yumruklu kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Nilüfer ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlenmek için mekana gelen iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredekiler ayırmaya çalışırken, yaşananlar mekanda eğlendikleri anları kaydetmek isteyen bir kişinin cep telefonuna yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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