Bursa'da Eğlence Mekanında Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

BURSA'da bir eğlence mekanında çalışanlarla müşteriler arasında çıkan kavgada Hakan Uyanık hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Uyanık'ın, mekanda hesap yüzünden tartışan arkadaşları arayınca olay yerine gittiği belirtildi.

Olay, 9 Mayıs tarihinde Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlenmek üzere mekana gelen arkadaş grubu, gecenin ilerleyen saatlerinde ayrılmak için hesabı istedi. Hesabın fazla bulan grup ile mekan sahipleri arasında tartıma çıktı. Grup, mekan sahipleri ve çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

Bir süre sonra grup, çağırdıkları arkadaşlarıyla birlikte mekana geri döndü. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakan Uyanık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, eğlence mekanında çalışan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, kavga öncesi grubun mekandan çıkarıldığı anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakan Uyanık'ın çıkan tartışma sonrası, arkadaşları arayınca olay yerine gittiği belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.