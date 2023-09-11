Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı çatışmada 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi Bursa'da, 5 kişi ise Eskişehir'de gözaltına alındı.

BURSA'da bir eğlence mekanında 'gürültü' nedeniyle müşteriler ile güvenlik görevlileri arasında çıkan, Gökhan Kılıç'ın (33) hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin Bursa'da 6, Eskişehir'de ise 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 7 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki bir gece kulübünde meydana geldi. Eğlenmek için gece kulübüne gelen Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet Okan K., iddiaya göre; gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlilerince dışarı çıkarılmak istendi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Dışarı çıkan gençler ile güvenlik görevlileri silahlarını çekerek, birbirine ateş etti. Çatışmada Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet Okan K. ile güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E. yaralandı. Çağlar B. koşarak uzaklaşırken, yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gökhan Kılıç, hastanede kurtarılmadı. Polis çatışmada kullanılan 3 tabanca ele geçirilirken, kaçan Çağlar B. ekiplerce yakalandı.

MEKAN SAHİBİNE ESKİŞEHİR'DE GÖZALTI

Olayın ardından görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, güvenlik kameralarını inceleyen polis, Yasin K. ve Muhammet Okan K.'yi yaralayan, Gökhan Kılıç'ın ise ölümüne neden olan şüphelinin mekan sahiplerinden A.E. olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Eskişehir'e kaçtığı belirlenen A.E., kendisine yardım ettiği belirlenen 4 kişi ile saklandığı evde gözaltına alındı. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen 6 kişi de Bursa'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Öte yandan Muhammet Okan K.'nin taburcu edildiği, diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)