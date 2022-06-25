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Bursa'da eğitimlerini tamamlayan 76 hafız için icazet töreni düzenlendi

AA - Sinan Balcıkoca - Güncel
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Bursa'da, Emirsultan Erkek Kur'an Kursu'nda 76 hafız için icazet töreni gerçekleştirildi.

Bursa'da, Emirsultan Erkek Kur'an Kursu'nda 76 hafız için icazet töreni gerçekleştirildi.

Emirsultan Camisi'ndeki törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, hafız olan öğrencileri tebrik etti.

İşliyen, hafız gençlerin Kur'an-ı Kerim'e hizmet yolunda önemli bir adım attığını söyledi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan İşliyen, "Hafızlık ulaşacağımız gayelerin sonu değil, ulaşmak istediğimiz gayede en önemli ve ilk adımdır. Üstü gelecek, ötesi gelecek." dedi.

Hafızların ailelerini ve hocalarını da tebrik eden İşliyen, "Allah onlardan razı olsun. Uykularından, keyiflerinden, alışkanlıklarından kısıp da çocuklarının hafızlıklarına, nazlarına katlanıp da derslerini yapma konusunda teşvik eden, yönlendiren anne babalarına Kur'an'ı şefaatçi kılsın Rabb'imiz. Allah onların hocalarından razı olsun." diye konuştu.

Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve Yıldırım İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş'un konuşmalarının ardından eğitimlerini tamamlayan 76 hafıza icazet belgeleri verildi.

Törene AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile hafızların aileleri katıldı.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

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