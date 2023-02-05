Bursa'da eğitime kar engeli

BURSA Valisi Yakup Canbolat, "Meteorolojik son veriler değerlendirildiğinde, ilimizde bu gece ve yarın gün boyu yoğun kar yağışı ve havaların soğumasına bağlı buzlanma beklendiğinden 6 Şubat 2023 Pazartesi günü için eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" dedi.

BURSA Valisi Yakup Canbolat, "Meteorolojik son veriler değerlendirildiğinde, ilimizde bu gece ve yarın gün boyu yoğun kar yağışı ve havaların soğumasına bağlı buzlanma beklendiğinden 6 Şubat 2023 Pazartesi günü için eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" dedi.

Kentte hafta başında etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle ekipler önlem aldı. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri Uludağ Yolu, Orhangazi-İzmir karayolu ve İnegöl-Eskişehir karayolunda çalışmalarını sürdürürken, Bursa Valiliği'nden açıklama geldi. Kentte 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiğini sosyal medya hesabından duyuran Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Meteorolojik son veriler değerlendirildiğinde, ilimizde bu gece ve yarın gün boyu yoğun kar yağışı ve havaların soğumasına bağlı buzlanma beklendiğinden 6 Şubat 2023 Pazartesi günü için eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu Kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin; herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır" açıklamasında bulundu.