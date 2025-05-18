Bursa'da Eğitimde Ölçme Değerlendirme Vizyonu Çalıştayı Gerçekleştirildi

Bursa'da Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve İnsan Vakfı Bursa Şubesi işbirliğiyle "Yeni Bir Ölçme Değerlendirme Vizyonu Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İnsan Vakfı Bursa Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında sonuç bildirisini okuyan Çalıştay Genel Sekreteri Bayram Yılmaz, üç ana başlıkta sorun tespiti yapıldığını anlattı.

Bu sorun alanlarına yönelik akademisyenlerin, eğitim yöneticilerinin, öğretmenlerin ve iş dünyasının katkılarıyla çözüm önerileri geliştirildiğini belirten Yılmaz, "Bu çalışma masaları sırasıyla, eğitimin felsefesi ve medeniyet tasavvuru, kademeler arası geçişte verimlilik ve mesleki yönlendirme, üniversite sınavının ortaöğretimin içeriğini belirleme düzeyidir." dedi.

Türkiye'nin kalkınması ve nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak adına liselerin en az yüzde 60'ının meslek lisesi olması gerektiği düşüncesine vardıklarını aktaran Yılmaz, bu okullara girişin ise öğrencinin akademik başarısından ziyade, özellikle girmek istediği alana yönelik yetenekleri ve becerileri ön planda tutulması gerektiğini anlattı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülke ihtiyaçlarına cevap vermeyen bölümlerin de kapatılması, kaynakların daha stratejik alanlara yönlendirilmesini sağlayacaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda ölçme ve değerlendirme süreçlerimizin geleceğe dönük vizyonunda hem merkezi sınavların yeniden yapılandırılması hem de alternatif değerlendirme yöntemlerinin etkin kullanımı büyük önem taşımaktadır."

Tartışılan sorunlar ve bu sorunlar için çalıştayda ortaya çıkan cevapları paylaşan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlkokul öğretmenleri, yönlendirmede belirleyici rol üstlenmelidir. Kademeler arası geçişte bitirme, yeterlilik sınavları düşünülmelidir. 5. sınıf öğrencileri için ilkokul ortamı daha uygundur. Okul tür çeşitliliği öğrencilere tercih olarak sunulmalıdır. Ortaöğretimden yükseköğretime geçişte merkezi sınavlarla birlikte ek kriterlerde kullanılabilir. Alternatif değerlendirme yöntemleri kullanılmalıdır. Eğitim bireylerin yeteneklerine göre şekillenmelidir. Lise mezuniyetinde sabit süre yerine, yeterliliğe dayalı bitirme sistemi daha verimli olabilir. Potansiyeli yüksek bireyler 2,5 yılda mezun olabilirken, ortalama bireyler için süre 4 yıl olabilir. Mesleki planlama ihtiyacına yönelik analizler yapılmalıdır. Mesleki yönlendirme ilkokuldan itibaren öğrencilerin kabiliyetleri dikkate alınarak uzman desteğiyle yapılmalıdır. Öğrenci ve veli mesleki uygunluk konusunda bilinçlendirilmelidir."

Toplantıya, Çalıştay Genel Koordinatörü Prof.Dr. İsmail Sağlam, Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Çakmak, İletişim ve Koordinasyon sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Ali İhsan Akçay ve akademisyenler katıldı.