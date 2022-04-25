Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü (3)
AA - Güncel
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Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağı düştü.
OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağı düştü.
Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü, uçağın düşmesiyle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
AA / Güncel