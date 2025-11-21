Bursa'da Eczacı Arkadaşını Kurtardı: 'Kimse Yardım Etmedi'

'KİMSE YARDIM ETMEDİ, ZOR KURTARDIM'

Bursa'da, Tugay Keleş'in (31), çalıştığı eczanenin önüne hava almak için çıktığı sırada üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı D.Ö.'yü (23) şüpheliden kurtaran iş arkadaşı Onur Sezer (24), o anları DHA mikrofonuna anlattı. Sesleri duyup camdan baktığını söyleyen Sezer, "Ben ilaçlarla uğraşıyordum, arkadaşım hava almaya dışarı çıktı. Ben ne olduğunu ilk başta anlamadım. İlk başta aile kavgası diye düşündüm. Sonrasında insanlar bağırınca, ben de koşup, arkadaşımı kurtardım. Kimse yardım etmedi. Elinden zor kurtardım" dedi.

Öte yandan, olayın ardından şoka girdiği belirtilen D.Ö. isimli kadın çalışanın, işten ayrıldığı öğrenildi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,