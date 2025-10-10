Bursa'da Düzensiz Göçmen Taşımacılığına Geçit Yok

Yabancı uyruklu sürücü, 2 düzensiz göçmeni İzmir'den İstanbul'a götürürken Bursa'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul otoyolu Bursa Batı gişelerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, izin belgeleri bulunmayan yabancı uyruklu 2 kişinin, İzmir'den İstanbul'a gitmek için kendileri gibi yabancı uyruklu olan sürücüye ücret ödediği belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca araç sürücüsü hakkında korsan taşımacılıktan işlem yapıldı, kiralık olduğu belirlenen araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.