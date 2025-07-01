Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Yakalandı

Bursa'da düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mersin'den Bursa'ya yabancı uyrukluların ücret karşılığında bir araçla götürüldüğünü tespit etti.

Sürücü A.T. ile 7 yabancı uyruklu yolcunun bulunduğu araç, Kestel ilçesi Ankara Caddesi'nde durduruldu.

Yabancı uyruklulardan 2'sinin kimliksiz olduğu ve yasal kalış haklarının bulunmadığı, 2'sinde Şanlıurfa'ya kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgesi, 2'sinde Gaziantep'e kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgesi, 1'inde de Kayseri'ye kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunduğu tespit edildi.

Kente gelmek için toplam 7 bin lira ödeyerek araç sürücüsüyle anlaştığı iddia edilen kimliksiz yabancı uyruklular, ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kiralık olduğu belirlenen araç için 46 bin 392 lira para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Sürücü A.T. gözaltına alındı.