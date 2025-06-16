Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan düzensiz göçmenlerin ücret karşılığında barındırıldığı tespit edildi.
Bu kapsamda Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir adrese gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 yabancı uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Düzensiz göçmenlerin beyanları üzerine yapılan çalışmada daireyi kiraya veren şüphelinin C.O. olduğu tespit edildi.
C.O. hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.