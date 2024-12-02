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Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Kişi Sınır Dışı Edildi

Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Kişi Sınır Dışı Edildi
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Bursa'da düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmen olarak ülkede bulunan 7 kişi yakalanarak sınır dışı edildi. Emniyet ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları kapsamında belirlenen bir iş yerinde bu kişilerin yasa dışı yollardan ülkeye girdiğini tespit etti.

Bursa'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 7 göçmen sınır dışı edildi.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışanların, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlendi.

İşyerine düzenlenen operasyonda 7 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yabancı uyruklu kişilere kalacak yer temin eden A.D, M.D, ve S.Ç. isimli şüpheli şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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