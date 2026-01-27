Bursa'da düzensiz göçmenleri izinsiz çalıştıran 2 kişi gözaltına alındı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekipleri, izinsiz çalıştırılan 5 düzensiz göçmeni yakaladı ve bu duruma sebep olan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, Osmangazi'de bir iş yerinde düzensiz göçmenlerin izinsiz çalıştırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Araştırmaların ardından adrese düzenlenen baskında, yaşı küçük 5 yabancı uyruklunun çalışma izinlerinin olmadığı belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yabancı uyruklulara kalacak yer temin ederek çalıştırdığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.