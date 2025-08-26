Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
Bursa'da düzenlenen operasyonda, İzmir'den İstanbul'a düzensiz göçmen taşıdığı belirlenen bir araçta 3 kişi yakalandı. Araçtaki sürücü gözaltına alınırken, göçmenler yasal işlemler için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Bursa'da düzenlenen operasyonda 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 plakalı bir araçla İzmir'den İstanbul'a düzensiz göçmenlerin ücret karşılığında taşınacağı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda, söz konusu araç İstanbul Otobanı, Bursa Batı gişelerinde durduruldu.
Araçtaki yabancı uyruklu sürücü M.W. ile kimliksiz ve yasal kalış hakkı bulunmayan 2 düzensiz göçmen, ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Düzensiz göçmenlerin İzmir'den İstanbul'a gitmek için 9 bin lira karşılığında sürücüyle anlaştığı öğrenildi.
Araç 60 gün trafikten menedilirken sürücünün adli makamlara sevk edileceği bildirildi.