Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3'ü çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Soğanlı Mahallesi'ndeki evde düzensiz göçmenlerin kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda kimliksiz, yasal kalış hakkı bulunmayan 10 kişi ve Konya iline kayıtlı geçici koruma kimlik belgesi mevcut 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yabancı uyruklu şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.??????????????

Ekiplerin tespiti üzerine düzensiz göçmenlere para karşılığı kalacak yer temin ettiği öne sürülen daire sahibi İ.Ö. ve daireyi kiraya veren H.S. ile E.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adli sürecinin devam ettiği bildirildi.