Bursa'da düşen uçağın öğrenci pilotu memleketine uğurlandı

Bursa'da düşen eğitim uçağının öğrenci pilotu evinde helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazının akabinde memleketine uğurlandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarına büyük bir gürültüyle düşen uçak alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olay yerinde pilotlar Furkan Ökten ve Murat Avşar hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden inşaat mühendisi öğrenci pilot Murat Avşar'ın (31) İnegöl'deki evine ateş düştü. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından gencin cenazesi ailesine teslim edildi. Hayatını kaybeden pilot öğrenci Murat Avşar'ın cenazesi İnegöl'ün Esentepe Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki evine helallik alınmak üzere getirildi. Anne Ayşe Avşar ve babası Mehmet Avşar, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Genç pilotun cenazesi, ikindi namazını müteakip Alanyurt Hüdai Camii'nde kılındı.

Cenaze, kılınan namazın ardından memleketi Mersin'e defnedilmek üzere gönderildi.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel