Bursa'da düşen eğitim uçağında ölen pilotların son görüntüsü ortaya çıktı

BURSA (AA) - Bursa'da 25 Nisan'da Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilotların son görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, eğitmen pilot Furkan Otkum ile pilot Murat Avşar'ın hangara yürüyüp uçağı piste çıkarması yer alıyor.

Kayıtlarda, kalkış öncesi pistte hızlanarak havalanan uçağın bir süre sonra düştüğü yerden dumanların yükseldiği, ardından pilotların arkadaşlarının olay yerine doğru koştuğu görülüyor.

Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 2 katlı binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü. Sokakta parçalanarak alev alan uçaktaki eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmişti. Ayrıca 2 araç yanmış, 2 evde hasar meydana gelmişti.