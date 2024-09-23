Bursa'da Düşen Eğitim Uçağında Hayatını Kaybeden Pilotların Cenazeleri Adli Tıp'a Getirildi
Bursa'da meydana gelen eğitim uçağı kazasında hayatını kaybeden iki pilotun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, kazanın nedenine dair detaylar da merakla bekleniyor. Pilotların kimlikleri ve kazanın sebepleriyle ilgili incelemeler sürüyor.
BURSA'da düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden 2 pilotun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel