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Bursa'da Duruşma Salonunda Silahlı Saldırı: Yaralılar Var

Bursa'da Duruşma Salonunda Silahlı Saldırı: Yaralılar Var
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Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir silahlı yaralama davasının duruşmasında meydana gelen saldırıda, sanıkların tarafında bulunan Tolga E.'nin babası Kemal E. tarafından ateş açıldı. Duruşma salonunda bazı kişiler yaralandı ve saldırgan gözaltına alındı.

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan bazı kişiler yaralandı.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan A. ve babası Köksal A'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayın ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru silahla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.

Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda bazı kişiler yaralandı.

Zanlı Kemal E. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
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