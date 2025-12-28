Bursa'da 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı

BURSA'da 'dur' ihtarına uymayan, takip sırasında otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü yakalandı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Gazcılar Caddesi'nde meydana geldi. Uluyol Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak isteyen polis ekipleri, ihtara uymayıp kaçan sürücüyü takibe aldı. Ara sokaklarda kaçışını sürdüren sürücü, Ulu Mahalle'den Gazcılar Caddesi'ne geldiğinde otomobili durdurdu. Bu sırada arkadan gelen ekip aracı otomobile çarptı. Sürücü yaya olarak kaçmaya başladı. Havaya 4 el uyarı ateşi açılmasına rağmen kaçmaya devam eden sürücü, girdiği sokakta yakalandı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alınırken, o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA

Haber: Esra TÜRKER-Kamera: BURSA,