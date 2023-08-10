Bursa'da düğünde ateş eden şahıslara operasyon düzenlendi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Yıldırım Merkez Karakol Komutanlığı ve 7. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, düğünde ateş eden şahıslara operasyon düzenledi. Şahıslardan ikisi yakalanırken diğer şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Yıldırım Merkez Karakol Komutanlığı ve 7. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, düğünde ateş eden şahıslara operasyon düzenledi. Şahıslardan ikisi yakalanırken diğer şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

4 Ağustos Cuma gününde Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde düğünde ateş eden şahısların İ.E. (20), Ö.F.G. (19) ve İ.E (17) olduğu tespit edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Yıldırım Merkez Karakol Komutanlığı ve 7. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmada, şüpheli şahıslardan İ.E. ve Ö.F.G. yapılan fiziki takip sonucu olayda kullanılan Voltran Mod.92 Dicle marka (9 mm çapında kuru sıkı) ve Zoraki MOD.914 marka (9 mm çapında kuru sıkı) tabancalar ve tabancalara ait 1'er adet boş şarjör ele geçirildi. Şüpheliler, Ulus Mahallesi'nde Yıldırım Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Yıldırım/7.JASAT tarafından yakalandı. Diğer şüpheli İ.E. isimli şahsın yakalama çalışmaları sürdürülüyor. Yakalanan şüpheliler Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla 10 Ağustos Perşembe günü adliyeye sevk edilecek. - BURSA