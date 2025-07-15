Bursa'da Düğün Töreninde Kurusıkı Tabancadan Yaralanan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da Düğün Töreninde Kurusıkı Tabancadan Yaralanan Genç Hastaneye Kaldırıldı
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İnegöl ilçesinde bir sokak düğününde kurusıkı tabancadan çıkan mermi kovanı bir genci yaraladı. Genç hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta düzenlenen düğün töreninde kurusıkı tabancayla açılan ateş sonucu mermi kovanının isabet ettiği Tayyip T. (17) yaralandı.

Olay saat 19.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokak düğününe katılan Tayyip T., davetlilerden birinin kurusıkı tabancasından çıkan mermi kovanının karnına isabet etmesiyle yaralandı. Özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Tayyip T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kurusıkı tabancayı ateşleyen şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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