Bursa'da Düğün Salonunda Kavga: Polise İhbar ve Müdahale

Bursa'da Düğün Salonunda Kavga: Polise İhbar ve Müdahale
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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir düğün salonunda, davetliler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırmakta zorlandı.

BURSA'da düğün salonunda davetli aileler arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğünden çıkan bazı davetli aileler arasında, çocuğa yumruk atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, tekme-tokat ve yumrukla birbirine girdi. Olay yerine gelen polis ve diğer aile fertlerinin araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı.

Kavga anları da cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde; kadınların da karıştığı kavgada İhbar üzerine salona çok sayıda polis sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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