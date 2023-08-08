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Bursa'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş açıldı

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Bursa'da düğün konvoyu yapan bir grup sokak arasında silah ile havaya arka arkaya ateş açtı. O anlar kameraya yansırken, akıllara geçtiğimiz Haziran ayında yorgun merminin isabet etmesiyle hayatını kaybeden kadın akıllara geldi.

Bursa'da düğün konvoyu yapan bir gurup sokak arasında silah ile havaya arka arkaya ateş açtı. O anlar kameraya yansırken, akıllara geçtiğimiz Haziran ayında yorgun merminin isabet etmesiyle hayatını kaybeden kadın akıllara geldi.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde düğünleri olan kalabalık gurup gelin alma merasiminde eğlencenin dozunu kaçırdı. Meşaleler yakıp silah çeken kalabalık içindeki bir gurup maganda, yanlarında taşıdıkları silah ile sokak arasında arka arkaya tetiğe basıp havaya ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, akıllara Haziran ayında kızıyla yürürken yorgun merminin isabet etmesiyle hayatını kaybeden kadını akıllara getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bursa Güncel Haberler

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