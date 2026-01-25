Haberler

Düğün konvoyundaki araçların arasına girmek isteyen sürücünün otomobilini yumrukladılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da düğün konvoyundaki otomobile saldırı anları cep telefonuyla kaydedildi. Düğün sahipleri, konvoylarına giren araca yumruklarla saldırdı.

BURSA'da düğün sahiplerinin, düğün konvoyundaki araçların arasına giren otomobile yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. 34 plakalı bir otomobil, ara sokaktan inip bulvara girmek istediği sırada düğün konvoyuna denk geldi. Konvoydaki araçlardan birinin arkasına girmek isteyen sürücünün önü, konvoydaki diğer araçlar tarafından kesildi. Araçlarından inen düğün sahipleri, otomobil sürücüsüne hakaret edip, camı ve kaportayı yumrukladı. Otomobilin ön camına vuran damat, arkadaşları tarafından uzaklaştırıldı. Bu sırada bir başka davetli gelip, bu kez içinde ailenin bulunduğu otomobilin ön sağ camına yumruk attı.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Düğün konvoyundaki araçlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Haber: Yiğithan HÜYÜ-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
28 yıllık dev süpermarket zinciri tüm faaliyetlerini sonlandırıyor

28 yıllık dev süpermarket zinciri tüm faaliyetlerini sonlandırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol

Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! 88. dakikada hayati bir gol
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

Yok artık Okan Buruk! 3-1'lik maçtan sonra tarihe geçti