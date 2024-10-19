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Bursa'da Düğün Konvoyu Yolu Kapattı, Eğlenceli Anlar Görüntülendi

Bursa'da Düğün Konvoyu Yolu Kapattı, Eğlenceli Anlar Görüntülendi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir düğün konvoyu siren ve çakar ışıklarla yolu kapatarak müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Bu durum çevredekilerin tepkisini topladı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde sirenli ve çakarlı araçlarla yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundakiler, çiftetelli oynadı. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundakiler, dakikalarca müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Konvoydaki araçların bazılarının çakarlı olduğu ve siren çaldığı da görüldü. Bir süre sonra, araçlarıyla bölgeden uzaklaşan konvoydakilerin eğlenceli anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yolun kapanması bölge halkının tepkisini topladı, bu anlarda yolda da uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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