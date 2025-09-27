Bursa'da Dronla Trafik Denetimi: 10 Bin TL Ceza Kesildi

BURSA'da, polis ekipleri, Uludağ eteklerindeki Zeyniler Mahallesi yolunda manzara seyredip, trafiği tehliye sokan sürücülere yönelik dronla denetim yaptı. 150 kişinin UYAP sorgusuna bakan ekipler, kontrol ettikleri 65 araçtan kuralları ihlal eden sürücülere toplam 10 bin TL idari para cezası yazdı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Teleferik Polis Merkezi Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Uludağ'ın eteklerinde bulunan Zeyniler Mahallesi yolunda, Bursa manzarası seyretmek için araçlarını usulsüz park ederek trafiği tehlikeye sokan sürücülere karşı dronla uygulama yaptı. Polisler, 65 aracı kontrol ederken, 150 vatandaşın da UYAP sorgusunu gerçekleştirildi. Resmi ve sivil ekipler, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 10 bin TL idari para cezası yazdı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer kontrollerin bundan sonra da sürdürüleceğini söyledi.