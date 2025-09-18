Haberler

Bursa'da Drift Yapan Otomobile Motosiklet Çarpması Sonucu Yaralılar Var

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da drift yapan bir otomobile motosikletin çarpması sonucu iki sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

BURSA'da sürücüsünün drift yaptığı otomobile arkadan gelen motosiklet çarptı. 2 sürücünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Şehabettinpaşa Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Drift yapan Kerim K.'nin 06 GE 457 plakalı otomobiline arkadan gelen Berkay T. yönetimindeki 16 BIF 550 plakalı motosiklet çarptı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ceza puanı dolan Kerim K.'nin kısa süre önce aldığı ehliyetine polis ekipleri tarafından el konuldu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

Diyanet İşleri Başkanı değişti! İşte Ali Erbaş'ın yerine gelen isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bella Hadid'den korkutan paylaşım: Hastane yatağından fotoğraflar geldi

Ünlü Modelden gözyaşları içinde korkutan paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.