Bursa'da Drift Yapan Otomobile Motosiklet Çarpması Sonucu Yaralılar Var

BURSA'da sürücüsünün drift yaptığı otomobile arkadan gelen motosiklet çarptı. 2 sürücünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Şehabettinpaşa Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Drift yapan Kerim K.'nin 06 GE 457 plakalı otomobiline arkadan gelen Berkay T. yönetimindeki 16 BIF 550 plakalı motosiklet çarptı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ceza puanı dolan Kerim K.'nin kısa süre önce aldığı ehliyetine polis ekipleri tarafından el konuldu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,