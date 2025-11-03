Bursa'da Drift Yapan Otomobil Motosikletliyi Kıl Payı Kurtardı
Bursa'da bir motosikletli, drift atan bir otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu. O anlar motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerasına yansıdı.
BURSA'da, bir motosikletlinin, virajda sürücüsünün drift attığı otomobilin kendisine çarpmasından son anda kurtulduğu anlar aksiyon kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Mudanya-Tirilye yolunda meydana geldi. Mudanya yönüne giden bir motosikletli viraja geldiğinde karşı yönden gelen, sürücüsünün drift atarak ilerlediği otomobille karşı karşıya geldi. Motosiklet sürücüsü kazadan kıl payı kurtuldu. Bu sırada yaşanan panik, motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel