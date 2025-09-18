Haberler

Bursa'da Drift Yapan Araca Motosiklet Çarpınca İki Sürücü Yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde drift yapan otomobile arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada iki sürücü yaralandı ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Şehabettinpaşa Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Drift yapan Kerim K.'nin 06 GE 457 plakalı otomobiline arkadan gelen Berkay T. yönetimindeki 16 BIF 550 plakalı motosiklet çarptı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ceza puanı dolan Kerim K.'nin kısa süre önce aldığı ehliyetine polis ekipleri tarafından el konuldu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

