Bursa'da Drift Atarken Kaza Yapan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bursa'da Drift Atarken Kaza Yapan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Bursa'da drift yaparken kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü E.Y., kaza sonrası yaralandı. Olay anı kask kamerasına yansıdı.

BURSA'da, E.Y.'nin drift attığı motosiklet devrildi. Kask kamerasına yansıyan kaza sonrası E.Y.'nin 'Bugün olmadı' dediği duyuldu.

Nilüfer ilçesinde cadde üzerinde motosikletiyle drift atarak ilerleyen E.Y., kontrolü yitirdi. Motosiklet kaldırım taşına çarpıp devrilirken, E.Y. ise sürüklenip yol kenarındaki yeşil alana girdi. Kask kamerasına yansıyan kaza sonrası sürücü E.Y.'nin 'Bugün olmadı' dediği duyuldu. Bacağından yaralanan E.Y., arkadaşlarının aracı ile gittiği Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. E.Y.,'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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