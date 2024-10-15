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Bursa'da Drift Atan Sürücünün Anları Cep Telefonuyla Kaydedildi

Bursa'da Drift Atan Sürücünün Anları Cep Telefonuyla Kaydedildi
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Bursa Yıldırım'da bir sürücü, sabah saatlerinde cadde üzerinde dakikalarca drift yaptı. O anlar bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, polis tarafından sürücünün kimliği ve otomobilinin plakası tespit edilmeye çalışılıyor.

BURSA'da bir sürücünün, sabah saat 05.00'da otomobiliyle cadde üzerinde drift attığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Kırkpınar Caddesi'ne saat 05.00 sıralarında otomobiliyle gelen sürücü, dakikalarca drift attı. Ses üzerine uyanıp sokağa çıkan bir mahalleli, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre drift atan sürücü otomobiliyle uzaklaşırken, polis, şüphelinin kimliği ile otomobilin plakasını tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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