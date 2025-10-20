Haberler

Bursa'da Drift Atan Sürücü, Polisi Saldırarak Silahını Almaya Çalıştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde drift atan sürücü, durdurulmasının ardından polis memuruna saldırarak silahını almaya çalıştı. Olayda polis yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı ve ardından serbest bırakıldı.

BURSA'da, otomobiliyle drift atarken yakalanan sürücü, polis memuruna saldırıp silahını almaya çalıştı. Saldırgan etkisiz hale getirilip gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye gezen sivil trafik ekipleri, otomobiliyle drift atan sürücüyü durdurdu. Sürücü, kendisine ceza yazmak isteyen polis memuruna tepki gösterip, hakaret ettikten sonra saldırıp belindeki silahı almaya çalıştı. Çıkan arbedede polis memuru aldığı yumruk darbeleriyle yaralanırken, saldırgan yerdeki boğuşmanın ardından etkisiz hale getirildi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polisin arbede sırasında yere düşen tabletinin de bir vatandaş tarafından alınıp, teslim edildiği görüldü.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
