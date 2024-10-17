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Bursa'da Down Sendromlu Öğrencinin Ağzı Koli Bandı ile Kapatıldı

Bursa'da Down Sendromlu Öğrencinin Ağzı Koli Bandı ile Kapatıldı
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Bursa'da özel eğitim okulu öğrencisi down sendromlu K.N.'nin ağzının koli bandı ile kapatıldığına dair görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Olayla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı ve öğrenci annesi savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

BURSA'da özel çocuklara eğitim veren okulda, down sendromlu K.N. (18) isimli öğrencinin ağzının koli bandı ile kapatıldığı anların fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterirken, Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. DHA muhabirinin ulaştığı öğrencinin annesi N.K. ise olayın takipçisi olup, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Merkez Yıldırım ilçesindeki bir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 4 yıldır eğitim gören K.N.'nin ağzı, koli bandı ile kapatılıp, fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraf sosyal medyada tepkiye yol açarken, down sendromlu çocuğun annesi N.K., kendisini telefon ile arayan DHA muhabirine, "Benim oğlumun koli bandına karşı hiçbir ilgisi yok. Olayı, sosyal medyadan öğrendim ve çok üzüldüm. Şok olduk. Kendisi, erkek bir öğretmenin ağzını bantladığını söylüyor. Konunun takipçisi olacağız. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

'KONUYU GENİŞ KAPSAMLI OLARAK İNCELİYORUZ'

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise "Konuyu geniş kapsamlı olarak inceliyoruz. Yaptığımız ön araştırmada bu öğrencimizin sınıfında 3 öğretmen bulunuyor. Öğrenci, sınıfta oyun amacıyla bu tür davranışları sürekli yapıyor. Öğretmenler ise gidermeye çalışıyor. O fotoğraf da öğrencinin ağzını bantladığı sırada çekilmiş olabilir. Müdürlüğümüz konuya ilişkin çok yönlü olarak inceleme başlattı" ifadelerini kullandı.

Haber: Abdulselam UĞUR- Barış YILMAZ/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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