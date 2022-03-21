Bursa'da down sendromlu bireyler spor etkinliklerinde buluştu

BURSA (AA) - Bursa'da down sendromlu çocuklar masa tenisi oynadı, parkurda yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla 81 ilde düzenlenen etkinlikler kapsamında, Bursa'da da down sendromlu çocuklar bir araya geldi.

"Kromozomları değil skorları sayalım" sloganıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kestel Spor Salonu'ndaki organizasyonda çocuklar, spor yapıp dans ederek eğlendi.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncuları ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri de gösteri maçı yaptı. Ardından masa tenisi ve parkur yarışmaları gerçekleştirildi.

Programın sonunda etkinliklere katılanlara madalya ve katılım belgesi verildi.