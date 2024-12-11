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Bursa'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Bursa'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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İnegöl'de dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.K., emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerini tespit ettikleri hükümlü M.K'yi, titiz takip ve planlı operasyon sonucu saklandığı adreste yakalayıp hakkında işlem yaptı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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