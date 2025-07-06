Bursa'da Dolandırıcılık Şebekesi Faaliyette: Zanlı Tutuklandı

Bursa'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, F.B. (75), kendisini telefonla oğlu gibi arayan ve paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek kuyumcu arkadaşının gelip alacağını beyan eden kişiye, 672 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para verdi.

Dolandırıldığını anlayan F.B'nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin U.E. (35) olduğunu belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibi ardından U.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.