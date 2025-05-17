Bursa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı

BURSA merkezli 4 ilde, cep telefonlarına 'Hakkınızda dava açılacak' mesajı gönderip, kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtarak vatandaşları IBAN numaralarına para yatırtıp dolandıran 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların cep telefonlarına, hukuk bürosundan aradıklarını belirtip, "Hakkınızda dava açılacak. İcra takibi başlatılmaması için '0539 ...' numarası ile acil iletişime geçmeniz gerekmektedir" mesaj gönderip dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, mesaj sonrası kendilerini arayan kişileri düzgün diksiyonları ve hukuki bilgileri ile inandırıp gönderdikleri IBAN numaralarına para yatırmalarını isteyen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Salı günü, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova'da 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul'da ofis olarak kiraladıkları lüks daire ile üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında çok sayıda cep telefonu, sim kart ve miktarı açıklanmayan para ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilip işlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü ev hapsi 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.