Bursa'da Dolandırıcılık Olayı: 700 Bin TL Değerinde Varlık Çalındı

Bursa'da Dolandırıcılık Olayı: 700 Bin TL Değerinde Varlık Çalındı
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Bursa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, bir kadını 700 bin TL değerinde altın ve paradan mağdur etti. Şüpheliler O.U. ve M.C.A. tutuklandı.

BURSA'da G.Ş. (62) isimli kadını telefonla arayıp, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 700 bin TL dolandıran O.U. (23) ve M.C.A. (20), tutuklandı.

Olay, 4 Haziran'da Nilüfer ilçesinde meydana geldi. G.Ş.'yi telefonla arayıp, kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, kimlik bilgileriniz kuyumcu soygununda kullanıldı' diyerek, elindeki para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermesini istedi. G.Ş., evine gelen şüphelilere çanta içine koyduğu 700 bin TL değerindeki 20 çeyrek altın, 6 Cumhuriyet altını, 1 burma, 1 düz bilezik, 1 adet 5 gram, 1 adet 10 gram külçe altın, 6 adet 1 gram altın ve 300 doları teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan G.Ş., durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Kimlikleri belirlenen O.U. ve M.C.A. isimli şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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