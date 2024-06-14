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Bursa'da Dolandırıcılık Olayı: 3 Tutuklama

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Bursa'da kendilerini 'Başkomiser Volkan' olarak tanıtan 4 şüpheli, yaşlı bir adamdan 35 bin dolar ve 15 tam altın alarak dolandırdı. Olayın ardından yapılan araştırmalar sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da kendilerini "Başkomiser Volkan" olarak tanıtıp dolandırdıkları yaşlı adamdan 35 bin dolar ve 15 tam altın alan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yenişehir ilçesinde yaşayan H.T.Ö'yü (83) telefonla arayıp kendisini "Başkomiser Volkan" olarak tanıtan şüpheli, "Kimlik bilgilerin ele geçirildi. Adın ve paraların FETÖ soruşturmalarına karışmış olabilir. Para ve altınları alıp, temize çıkarıp sana vereceğiz." dedi.

Başına kötü bir iş geleceğinden korkan H.T.Ö, birikimi olan yaklaşık 1 milyon 375 bin lira değerindeki 35 bin dolar ve 15 tam altını evinin önüne gelen kişiye verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.T.Ö, Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelilerin D.C. (22), K.Ö. (22), Y.Ç. (23) ve İ.C. (21) olduğunu belirledi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'da yakalanarak Bursa'ya getirilen zanlılardan 4 cep telefonu ile 3 bin 400 dolar, 2 bin avro ve 12 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden D.C, K.Ö. ve Y.Ç. tutuklandı, İ.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir şüphelinin H.T.Ö. ile evinin önünde konuştuğu, bir süre sonra elindeki poşetle ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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