Bursa'da Dolandırıcılık: Kamu Görevlisi Taklidiyle 700 Bin Lira

Bursa'da Dolandırıcılık: Kamu Görevlisi Taklidiyle 700 Bin Lira
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Bursa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan iki şüpheli, 63 yaşındaki bir kadından 700 bin liralık ziynet eşyası aldı. Dolandırıldığını anlayan kadının şikayeti sonrası polis, şüphelileri yakalayarak tutukladı.

Bursa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir kişinin 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alan 2 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da ikamet eden G.Ş. (63), kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere 700 bin lira değerinde ziynet eşyası verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan G.Ş'nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin O.U. (23) ve M.C.A. (20) olduğunu belirledi.

Saklandıkları yerde ziynet eşyası ve dövizlerle yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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