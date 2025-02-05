Bursa'da Dolandırıcı Polise Yakalandı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde kendisini "polis" olarak tanıttığı kadının 181 bin 500 lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Harmancık ilçesinde yaşayan A.Ö. (65), kendisini cep telefonundan "polis" olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin suç örgütünün elinde olduğunu öne süren bir kişiye 181 bin 500 lirasını elden ve banka hesabından verdi.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.Ö, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekiplerce yapılan kamera kayıtları incelemesinin ardından şüphelinin bir motosikletle gelen A.İ.A. olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan gerekli izinlerin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheli A.İ.A. evinde yakalandı.

Evde yapılan aramalarda elden alınan paralar ele geçirildi, banka hesabından gönderilen paraya ise bloke koydurulup havale işlemi iptal ettirildi. Ele geçirilen paralar eksiksiz olarak A.Ö'ye teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ise işlemlerine devam edildiği bildirildi.