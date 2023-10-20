Bursa'da doğum günü kutlaması sonrası 3 gencin öldüğü kazada sürücü alkollü çıktı

BURSA - Bursa'da arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması sonrası 4 arkadaştan 3'nün öldüğü kazada araç sürücüsü 1.10 promil alkollü çıktı. Soruşturma çerçevesinde 21 yaşındaki sürücü tutuklandı.

Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AFT 818 plakalı otomobil sürücüsü Adem Duran, direksiyon hakimiyetini kaybedince beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Adem Duran, Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ile Sinan Karakuş araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Adem Duran ise ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin kesin ölümünün belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü Adem Duran'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

4 arkadaşın Eda Nur Baykay'ın doğum gününü kutlamak için buluştukları o anları sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde tedavisini tamamlanan Adem Duran'ın kaza yapmadan önce alkol aldığı, ardından yapılan testlerde 1.10 promil alkollü olduğu öğrenildi. Duran'ın polise verdiği ifadede, "Sol şeritte ilerlerken, önüme aniden başka bir araç çıktı. Bunun üzerine sağ şeride geçtim. Önümdeki araçta sağ şeride geçti. Arabaya çarpmamak için direksiyonu kırdım. Bu esnada direksiyon hakimiyetimi kaybettim" dediği öğrenildi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan duran savcılık kararıyla tutuklandı.