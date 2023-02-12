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Bursa'da doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri şüphesiyle 19 kişi hastaneye kaldırıldı

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Bursa'da doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri şüphesiyle 19 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğal gazdan zehirlendikleri düşünülen19 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğal gazdan zehirlendikleri düşünülen19 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çekirge Mahallesi'nde bulanan bir binada oturan 19 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle çevredeki hastanelere başvurdu.

Tedavi altına alınan ve sağlık durumları iyi olan 19 kişinin doğal gazdan zehirlendikleri değerlendiriliyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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